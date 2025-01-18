«Не просто бумажка»: Народный фронт нашёл девочку, написавшую письмо-оберег бойцу СВО

Активисты Народного фронта нашли школьницу из Новодвинска и связали её с бойцом СВО, который носил под сердцем письмо от девочки как оберег. О трогательном телефонном разговоре сообщает Life.ru.

Разговор Лизы с Флинтом. Видео © Предоставлено Life.ru

Долгое время Лизу из Новодвинска искали всем миром. Ещё два года назад, будучи шестиклассницей, она написала письмо, которое стало оберегом для бойца СВО с позывным Флинт. Мужчина носил послание в бронежилете и говорил, что оно хранит его от ударов противника и греет его душу.

В итоге девочку нашли, ей оказалась восьмиклассница Лиза Абазян. Она регулярно участвует в сборах для военнослужащих и ведёт активную школьную жизнь. В 2023 году девушка представила Поморье на конкурсе «Ты уникальный ребёнок России» и стала обладателем гран-при федерального проекта.

«Я заплакала. Мне очень приятно, что это не просто бумажка, а оберег, который греет сердце и душу», — говорит Лиза.

Плохой сигнал связи за линией боевого соприкосновения не смог помешать Народному фронту познакомить Флинта с Лизой. Они немного поговорили по видеосвязи и договорились увидеться при первой возможности. Школьница послала военному новое письмо, а общественники вручили ей коробку конфет.