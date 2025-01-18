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18 января, 07:20

«Не просто бумажка»: Народный фронт нашёл девочку, написавшую письмо-оберег бойцу СВО

Народный фронт связал девочку из Новодвинска и бойца СВО, хранившего её письмо

Активисты Народного фронта нашли школьницу из Новодвинска и связали её с бойцом СВО, который носил под сердцем письмо от девочки как оберег. О трогательном телефонном разговоре сообщает Life.ru.

Разговор Лизы с Флинтом. Видео © Предоставлено Life.ru

Долгое время Лизу из Новодвинска искали всем миром. Ещё два года назад, будучи шестиклассницей, она написала письмо, которое стало оберегом для бойца СВО с позывным Флинт. Мужчина носил послание в бронежилете и говорил, что оно хранит его от ударов противника и греет его душу.

В итоге девочку нашли, ей оказалась восьмиклассница Лиза Абазян. Она регулярно участвует в сборах для военнослужащих и ведёт активную школьную жизнь. В 2023 году девушка представила Поморье на конкурсе «Ты уникальный ребёнок России» и стала обладателем гран-при федерального проекта.

«Я заплакала. Мне очень приятно, что это не просто бумажка, а оберег, который греет сердце и душу», — говорит Лиза.

Плохой сигнал связи за линией боевого соприкосновения не смог помешать Народному фронту познакомить Флинта с Лизой. Они немного поговорили по видеосвязи и договорились увидеться при первой возможности. Школьница послала военному новое письмо, а общественники вручили ей коробку конфет.

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Напомним, два года назад было опубликовано видео, где военнослужащий с позывным Флинт рассказал историю получения собственного талисмана — детского письма с пожеланиями. Послание попало ему с гуманитарной помощью от Народного фронта ещё два года назад. Слова девочки оберегали солдата в самые сложные и напряжённые военные моменты.

Обложка ©

Предоставлено Life.ru

Николай Рюмин
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