«Греет душу»: Боец СВО ищет девочку из Новодвинска, чьё письмо хранит как оберег
Народный фронт и Life.ru ищут автора письма, ставшего оберегом для участника СВО
Народный фронт вместе с Life.ru занимается поиском автора фронтового письма. Как оказалось, в ноябре 2022 года ученица шестого класса из Новодвинска по имени Лиза, написала письмо солдату в зону СВО. Получивший послание военнослужащий до сих пор продолжает носить его с собой в бронежилете вместе с иконками в качестве оберега.
Боец зоны СВО рассказал, что носит детское письмо с пожеланиями в бронежилете уже второй год на удачу. Видео © Народный фронт
В видеоролике военнослужащий с позывным Флинт рассказал историю получения собственного талисмана — детского письма с пожеланиями. Послание попало ему с гуманитарной помощью от Народного фронта ещё два года назад. Слова девочки оберегали солдата в самые сложные и напряжённые военные моменты.
«С 2022 года я лично ношу под бронежилетом письмо от девочки. Оно бережёт сердце и греет душу», – поделился Флинт.
Он добавил, что эти маленькие, но очень важные подарки особенно ценны для участников СВО, ведь детские работы напоминают им, что их любят и ждут дома с Победой.
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