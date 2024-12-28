«Греет душу»: Боец СВО ищет девочку из Новодвинска, чьё письмо хранит как оберег

Народный фронт вместе с Life.ru занимается поиском автора фронтового письма. Как оказалось, в ноябре 2022 года ученица шестого класса из Новодвинска по имени Лиза, написала письмо солдату в зону СВО. Получивший послание военнослужащий до сих пор продолжает носить его с собой в бронежилете вместе с иконками в качестве оберега.

Боец зоны СВО рассказал, что носит детское письмо с пожеланиями в бронежилете уже второй год на удачу. Видео © Народный фронт

В видеоролике военнослужащий с позывным Флинт рассказал историю получения собственного талисмана — детского письма с пожеланиями. Послание попало ему с гуманитарной помощью от Народного фронта ещё два года назад. Слова девочки оберегали солдата в самые сложные и напряжённые военные моменты.

«С 2022 года я лично ношу под бронежилетом письмо от девочки. Оно бережёт сердце и греет душу», – поделился Флинт.

Он добавил, что эти маленькие, но очень важные подарки особенно ценны для участников СВО, ведь детские работы напоминают им, что их любят и ждут дома с Победой.