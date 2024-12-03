Трогательный сюрприз: Бойца из Иркутска на один день отпустили с СВО к дочке на концерт
Народный фронт помог мобилизованному сибиряку приехать на концерт дочери
Мобилизованному мужчине из Иркутска разрешили на один день уехать из зоны спецоперации (СВО) ради выступления дочери. Отец сюрпризом приехал на отчётный концерт эстрадной студии, где занимается его 12-летняя наследница. Трогательным видео с возвращением отца с Life.ru поделился Народный фронт.
Боец СВО приехал на один день к дочери на концерт. Видео © Life.ru
О приезде папы девочка не знала. После выступления ведущая спросила у юной певицы, кого она хотела бы сейчас увидеть. И та не задумываясь ответила — папу. Тянуть с сюрпризом не стали — отца тут же попросили выйти на сцену. Мужчина крепко обнял не верящую в происходящее дочь и подарил ей цветы.
Боец с позывным Филин гордится своей дочкой, которая помимо пения занимается ещё вязанием и шитьём, хорошо учится. По папе она безумно скучает. Сибиряк уже стал командиром роты управления полка. На СВО Филин отправился вслед за братом.
Ранее Life.ru сообщал о жительнице Ростова-на-Дону, которая отправилась на СВО вслед за мужем. Супруги взяли себе позывные Гром и Молния. Пара долгое время занималась отправкой гуманитарной помощи в города Донбасса.
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