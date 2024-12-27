«Поднять боевой дух»: Участникам СВО передадут гитары с автографами российских звёзд
Народный фронт передаст бойцам в зону СВО гитары с автографами российских звёзд
Артисты и участники «Команды Путина» вместе с Народным фронтом отправят бойцам спецоперации (СВО) 200 гитар с автографами знаменитостей. В этот раз парни на передовой получат музыкальные инструменты с подписью Дмитрия Певцова, Андрея Соколова, Дениса Майданова, Яны Поплавской и других звёзд.
Звёзды подписывают гитары для отправки бойцам СВО. Видео © Life.ru / Народный фронт
«Я рад и горд от того, что могу быть полезным нашим парням на передовой. Надеюсь, что гитары помогут бойцам не только скоротать часы досуга, но и поднять боевой дух», — отметил певец Дмитрий Певцов.
В свою очередь военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц пожелал бойцам СВО, чтобы гитары скрашивали суровые будни, дарили тёплые эмоции и, конечно же, надежду на скорую Победу.
А ранее Life.ru рассказал, как Народный фронт помог мобилизованному сибиряку осуществить долгожданную мечту и приехать на концерт дочери. Отец сюрпризом приехал на отчётный концерт эстрадной студии, где занимается 12-летняя школьница.
Life.ru / Народный фронт