Новый год
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 декабря, 10:45

Доброволец СВО получил желанный подарок после обращения товарища на прямую линию с Путиным

Активисты Народного фронта передали бойцу СВО гитару с автографом Майданова

Гитара с автографом Майданова. Фото © Telegram / Народный фронт

Гитара с автографом Майданова. Фото © Telegram / Народный фронт

Боец СВО родом из Казахстана получил гитару с автографом любимого исполнителя Дениса Майданова, о которой давно мечтал. Подарок добровольцу с позывным Кот привезли на передовую представители Народного фронта, о чём сообщили в пресс-службе организации.

Фронтовые товарищи знали, что Кот с самого детства играл на гитаре, поэтому без музыки не мог прожить и дня. Во время прямой линии с Владимиром Путиным друзья обратились с просьбой подарить добровольцу, который приехал из Казахстана на защиту РФ, гитару с пожеланиями от любимого артиста.

«Первый заместитель председателя комитета по культуре ГД РФ, заслуженный артист России, участник «Команды Путина» Денис Васильевич Майданов подписал, а активисты Народного фронта в Запорожской области вручили эксклюзивный и такой желанный инструмент лично в руки парню. Кот немедля взял музыкальный инструмент и исполнил песню», — говорится в сообщении.

Кот получил желанный подарок. Видео © Telegram / Народный фронт

Трогательный сюрприз: Бойца из Иркутска на один день отпустили с СВО к дочке на концерт
Трогательный сюрприз: Бойца из Иркутска на один день отпустили с СВО к дочке на концерт

В преддверии Нового года желания должны исполняться, тем более у тех, кто защищает Родину, подчеркнули представители Народного фронта.

Кстати, во время прямой линии и большой пресс-конференции глава государства показал копию боевого знамени, которую ему вручили морские пехотинцы. Владимир Путин попросил добровольцев из зала развернуть флаг и отметил, что бойцы, с которыми он регулярно общается, передают ему сувениры, шевроны, оружие и другие предметы. Life.ru публиковал видео росписи стяга морпехов.

Путин выделил 7 бесстрашных подразделений Армии России: «‎Воюют героически!»
Путин выделил 7 бесстрашных подразделений Армии России: «‎Воюют героически!»
Ольга Сливченко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Прямая линия с Путиным
  • ВС РФ
  • Денис Майданов
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar