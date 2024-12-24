Доброволец СВО получил желанный подарок после обращения товарища на прямую линию с Путиным

Боец СВО родом из Казахстана получил гитару с автографом любимого исполнителя Дениса Майданова, о которой давно мечтал. Подарок добровольцу с позывным Кот привезли на передовую представители Народного фронта, о чём сообщили в пресс-службе организации.

Фронтовые товарищи знали, что Кот с самого детства играл на гитаре, поэтому без музыки не мог прожить и дня. Во время прямой линии с Владимиром Путиным друзья обратились с просьбой подарить добровольцу, который приехал из Казахстана на защиту РФ, гитару с пожеланиями от любимого артиста.

«Первый заместитель председателя комитета по культуре ГД РФ, заслуженный артист России, участник «Команды Путина» Денис Васильевич Майданов подписал, а активисты Народного фронта в Запорожской области вручили эксклюзивный и такой желанный инструмент лично в руки парню. Кот немедля взял музыкальный инструмент и исполнил песню», — говорится в сообщении.

Кот получил желанный подарок. Видео © Telegram / Народный фронт

В преддверии Нового года желания должны исполняться, тем более у тех, кто защищает Родину, подчеркнули представители Народного фронта.