Путин выделил 7 бесстрашных подразделений Армии России: «‎Воюют героически!»

Президент России Владимир Путин заявил, что российские солдаты по всему фронту проявляют мужество и героизм, а также пожелал им удачи, победы и скорейшего возвращения домой. Об этом он сказал во время совмещённой прямой линии и пресс-конференции, выделив самые бесстрашные подразделения на СВО.

«Вот сейчас 155-я бригада воюет в Курской области, выбивает противника с нашей территории. Конечно, они там не одни, там воюет ещё 810-я бригада морской пехоты Черноморского флота, 76-я и 106-я дивизии ВДВ, мотострелки, мотопехота Северного военного округа, Северной группировки», — сказал глава государства.

По словам Путина, российские солдаты проявляют настоящий героизм на полях СВО. Президент также пожелал успехов всем нашим бойцам, сражающимся на всей линии боевого соприкосновения.

«Все воюют просто в прямом смысле слова героически. Вот в данный момент они ведут бой, пожелаем им всем и тем, кто воюет в Курской области, и тем, кто воюет на всей линии фронта, удачи, победы и возвращения домой», — заявил он.