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19 декабря, 10:24

Путин выделил 7 бесстрашных подразделений Армии России: «‎Воюют героически!»

Путин заявил, что все бойцы РФ воюют героически, и назвал ряд подразделений

Президент России Владимир Путин заявил, что российские солдаты по всему фронту проявляют мужество и героизм, а также пожелал им удачи, победы и скорейшего возвращения домой. Об этом он сказал во время совмещённой прямой линии и пресс-конференции, выделив самые бесстрашные подразделения на СВО.

«Вот сейчас 155-я бригада воюет в Курской области, выбивает противника с нашей территории. Конечно, они там не одни, там воюет ещё 810-я бригада морской пехоты Черноморского флота, 76-я и 106-я дивизии ВДВ, мотострелки, мотопехота Северного военного округа, Северной группировки», — сказал глава государства.

По словам Путина, российские солдаты проявляют настоящий героизм на полях СВО. Президент также пожелал успехов всем нашим бойцам, сражающимся на всей линии боевого соприкосновения.

«Все воюют просто в прямом смысле слова героически. Вот в данный момент они ведут бой, пожелаем им всем и тем, кто воюет в Курской области, и тем, кто воюет на всей линии фронта, удачи, победы и возвращения домой», — заявил он.

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Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что российские войска выполнили все задачи, поставленные руководством на 2024 год. По его словам, армия не прекращает развиваться и модернизироваться.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Natalya Rozhkova

Владимир Озеров
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