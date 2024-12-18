Герасимов: ВС РФ выполнили все задачи, поставленные руководством в 2024 году

Вооружённые силы РФ выполнили все задачи, поставленные руководством страны в 2024 году, заявил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов.

«Все задачи, поставленные руководством страны, выполнены. Вооружённые силы развиваются — идёт обновление вооружения и военной техники, растёт уровень подготовки руководящего состава и подразделений», — сказал он на брифинге для военных атташе иностранных государств.