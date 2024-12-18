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Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
18 декабря, 10:33

Герасимов: ВС РФ выполнили все задачи, поставленные руководством в 2024 году

Вооружённые силы РФ выполнили все задачи, поставленные руководством страны в 2024 году, заявил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов.

«Все задачи, поставленные руководством страны, выполнены. Вооружённые силы развиваются — идёт обновление вооружения и военной техники, растёт уровень подготовки руководящего состава и подразделений», — сказал он на брифинге для военных атташе иностранных государств.

Путин: На поле боя в зоне СВО происходит перелом
Путин: На поле боя в зоне СВО происходит перелом

Напомним, что ранее президент Владимир Путин назвал 2024 год знаковым в достижении целей СВО. По его словам, российские войска крепко держат стратегическую инициативу по всей линии фронта в зоне спецоперации на Украине.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Александра Вишнякова
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