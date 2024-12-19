Прямая линия — 2024
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 декабря, 15:46

Появилось видео росписи стяга морпехов, который Путин развернул на прямой линии

Во время прямой линии президент России Владимир Путин продемонстрировал флаг, полученный в подарок от бойцов 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты. Народный фронт опубликовал видео, на которой военнослужащие с позывными Фуга, Абар, Обруч, Норд и другими оставили свои подписи и пожелания для главы государства на этом стяге. Уточняется, что флаг был передан Народным фронтом Приморского края.

Бойцы подписывают знамя. Видео © Telegram / Народный Фронт

Путин: Бойцы СВО возвращают территорию квадратными километрами
Путин: Бойцы СВО возвращают территорию квадратными километрами

Напомним, сегодня во время совместной прямой линии и большой пресс-конференции Путин показал копию боевого знамени, которую ему вручили морские пехотинцы. Президент попросил добровольцев из зала развернуть флаг. Он отметил, что бойцы, с которыми он регулярно общается, передают ему сувениры, шевроны, оружие и другие предметы.

Обложка ©

Telegram / Народный Фронт

Александра Мышляева
  • Новости
  • Прямая линия с Путиным
  • Путин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ОНФ
  • Политика
  • Приморский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar