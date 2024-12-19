Появилось видео росписи стяга морпехов, который Путин развернул на прямой линии
Во время прямой линии президент России Владимир Путин продемонстрировал флаг, полученный в подарок от бойцов 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты. Народный фронт опубликовал видео, на которой военнослужащие с позывными Фуга, Абар, Обруч, Норд и другими оставили свои подписи и пожелания для главы государства на этом стяге. Уточняется, что флаг был передан Народным фронтом Приморского края.
Бойцы подписывают знамя. Видео © Telegram / Народный Фронт
Напомним, сегодня во время совместной прямой линии и большой пресс-конференции Путин показал копию боевого знамени, которую ему вручили морские пехотинцы. Президент попросил добровольцев из зала развернуть флаг. Он отметил, что бойцы, с которыми он регулярно общается, передают ему сувениры, шевроны, оружие и другие предметы.
Telegram / Народный Фронт