Появилось видео росписи стяга морпехов, который Путин развернул на прямой линии

Во время прямой линии президент России Владимир Путин продемонстрировал флаг, полученный в подарок от бойцов 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты. Народный фронт опубликовал видео, на которой военнослужащие с позывными Фуга, Абар, Обруч, Норд и другими оставили свои подписи и пожелания для главы государства на этом стяге. Уточняется, что флаг был передан Народным фронтом Приморского края.