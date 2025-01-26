Авиаудар российских штурмовиков сорвал ротацию ВСУ в курском приграничье
Минобороны РФ: Штурмовики Су-25 сорвали ротацию ВСУ в курском приграничье
Экипажи российских штурмовиков Су-25 ликвидировали украинские подразделения в пограничной зоне Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
«Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот», — рассказали в ведомстве.
Согласно данным Минобороны, после использования авиационных ударных средств, экипажи вернулись на базу. В процессе боевых операций была ликвидирована скрытая бронетехника и украинские военнослужащие. По завершении выполненного задания, наши ребята провели техническое обслуживание самолётов и подготовили их к следующему вылету.
Ранее Life.ru рассказывал, что расчёты гаубиц Д-30 вместе с операторами БПЛА «Орлан-10» успешно обнаружили и уничтожили скопление живой силы и техники ВСУ. По данным Минобороны, противник пытался скрыть свои позиции в лесу, но его опорный пункт не остался незамеченным для нашего дрона.
Пресс-служба Минобороны России