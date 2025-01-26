Сказано — сделано: В Минобороны показали «убийственную» комбинацию «Орлана» и гаубицы Д-30
МО: Расчёты Д-30 уничтожили замаскированный опорник ВСУ по наводке «Орлана-10»
Расчёты гаубиц Д-30 совместно с операторами БПЛА «Орлан-10» успешно выявили и уничтожили сосредоточение живой силы и техники Вооружённых сил Украины в зоне СВО. Слаженную дроноводов и артиллеристов группировки войск «Запад» показали в Минобороны.
По данным ведомства, противник пытался замаскировать позиции в лесополосе. Однако опорник не остался незамеченным для нашей «птички». Как только координаты были переданы расчёту, гаубица точными выстрелами поразила цели.
Совместная боевая работа расчёта гаубиц Д-30 и БПЛА «Орлан-10». Видео © Telegram / Минобороны России
Серьёзный урон противнику регулярно наносят и расчёты тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепёк». Машины используют термобарические снаряды, которые уничтожают врага высокотемпературным полем.
Telegram / Минобороны России