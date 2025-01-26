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«Орешник» (ракета)

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Регион
26 января, 04:18

Сказано — сделано: В Минобороны показали «убийственную» комбинацию «Орлана» и гаубицы Д-30

МО: Расчёты Д-30 уничтожили замаскированный опорник ВСУ по наводке «Орлана-10»

Расчёты гаубиц Д-30 совместно с операторами БПЛА «Орлан-10» успешно выявили и уничтожили сосредоточение живой силы и техники Вооружённых сил Украины в зоне СВО. Слаженную дроноводов и артиллеристов группировки войск «Запад» показали в Минобороны.

По данным ведомства, противник пытался замаскировать позиции в лесополосе. Однако опорник не остался незамеченным для нашей «птички». Как только координаты были переданы расчёту, гаубица точными выстрелами поразила цели.

Совместная боевая работа расчёта гаубиц Д-30 и БПЛА «Орлан-10». Видео © Telegram / Минобороны России

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Взрывы прогремели в нескольких городах Украины на фоне воздушной тревоги

Серьёзный урон противнику регулярно наносят и расчёты тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепёк». Машины используют термобарические снаряды, которые уничтожают врага высокотемпературным полем.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Тимур Хингеев
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