Сказано — сделано: В Минобороны показали «убийственную» комбинацию «Орлана» и гаубицы Д-30

Расчёты гаубиц Д-30 совместно с операторами БПЛА «Орлан-10» успешно выявили и уничтожили сосредоточение живой силы и техники Вооружённых сил Украины в зоне СВО. Слаженную дроноводов и артиллеристов группировки войск «Запад» показали в Минобороны.

По данным ведомства, противник пытался замаскировать позиции в лесополосе. Однако опорник не остался незамеченным для нашей «птички». Как только координаты были переданы расчёту, гаубица точными выстрелами поразила цели.