Взрывы прогремели в нескольких городах Украины на фоне воздушной тревоги

Серия взрывов прогремела в нескольких украинских городах в ночь на 26 января. По данным телеканала ТСН и издания «Страна.ua», прилёты зафиксированы в Староконстантинове, Сумах, Харькове, Днепре и Вилкове.

Данные о последствиях взрывов не приводятся. На территории Винницкой, Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Хмельницкой, Черниговской, Ровненской и Черкасской областей также объявлена воздушная тревога.