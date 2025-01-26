Взрывы прогремели в нескольких городах Украины на фоне воздушной тревоги
Серия взрывов прогремела в нескольких украинских городах в ночь на 26 января. По данным телеканала ТСН и издания «Страна.ua», прилёты зафиксированы в Староконстантинове, Сумах, Харькове, Днепре и Вилкове.
Данные о последствиях взрывов не приводятся. На территории Винницкой, Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Хмельницкой, Черниговской, Ровненской и Черкасской областей также объявлена воздушная тревога.
Ранее Вооружённые силы России нанесли удар по украинскому аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области Украины. На его территории находятся цеха по производству БПЛА, а также дислоцируется военная техника.
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