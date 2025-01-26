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Регион
26 января, 01:30

Взрывы прогремели в нескольких городах Украины на фоне воздушной тревоги

Серия взрывов прогремела в нескольких украинских городах в ночь на 26 января. По данным телеканала ТСН и издания «Страна.ua», прилёты зафиксированы в Староконстантинове, Сумах, Харькове, Днепре и Вилкове.

Данные о последствиях взрывов не приводятся. На территории Винницкой, Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Хмельницкой, Черниговской, Ровненской и Черкасской областей также объявлена воздушная тревога.

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Ранее Вооружённые силы России нанесли удар по украинскому аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области Украины. На его территории находятся цеха по производству БПЛА, а также дислоцируется военная техника.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / zef art

Тимур Хингеев
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