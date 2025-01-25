Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 января, 09:29

ВС РФ нанесли удар по военному украинскому аэродрому Староконстантинов

По аэродрому ВСУ Староконстантинов в Хмельницкой области Украины российские войска нанесли удар. На его территории находятся цеха по производству БПЛА, а также спрятана военная техника. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Староконстантинов Хмельницкой области получил свою порцию прилётов. [Ночью] прилетело в военный аэродром. В микрорайон Веснянка после прилёта замечено много «скорых»... По предварительным данным, прилетело в военных, связанных с работой на аэродроме», — рассказал координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

После взрыва был большой выброс пламени и длительная детонация. Аэродром часто попадал под удары ВС России.

Ранее войска Армии России нанесли удар по пункту дислокации с британскими инструкторами в Броварах. Здание частично разрушено. Один из наёмников ликвидирован, несколько получили ранения.

«Прицельно долбим противника»: Военный эксперт назвал направления ударов по Украине
«Прицельно долбим противника»: Военный эксперт назвал направления ударов по Украине
Обложка ©

Kandinsky 3.1 / Life.ru

Полина Никифорова
  • Новости
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar