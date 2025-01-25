ВС РФ нанесли удар по военному украинскому аэродрому Староконстантинов

По аэродрому ВСУ Староконстантинов в Хмельницкой области Украины российские войска нанесли удар. На его территории находятся цеха по производству БПЛА, а также спрятана военная техника. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Староконстантинов Хмельницкой области получил свою порцию прилётов. [Ночью] прилетело в военный аэродром. В микрорайон Веснянка после прилёта замечено много «скорых»... По предварительным данным, прилетело в военных, связанных с работой на аэродроме», — рассказал координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

После взрыва был большой выброс пламени и длительная детонация. Аэродром часто попадал под удары ВС России.