ВС РФ в ходе СВО наносят основные удары по трём направлениям: ВПК Украины, энергетическая инфраструктура и скопления ВСУ. Об этом рассказал полковник в отставке, военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. Он подчеркнул, что Армия России планомерно уничтожает объекты, работающие на благо киевского режима.

Собеседник «Царьграда» уверен, что ВС РФ выбрали правильную тактику. В частности, им удалось «чуть ли не на 80%» уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины. А разгром ВПК не даёт ВСУ нарастить военную мощь. Киеву остаётся надеяться исключительно на помощь Запада.