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Регион
25 января, 08:43

«Прицельно долбим противника»: Военный эксперт назвал направления ударов по Украине

Полковник Баранец назвал основные направления ударов по Украине

ВС РФ в ходе СВО наносят основные удары по трём направлениям: ВПК Украины, энергетическая инфраструктура и скопления ВСУ. Об этом рассказал полковник в отставке, военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. Он подчеркнул, что Армия России планомерно уничтожает объекты, работающие на благо киевского режима.

Собеседник «Царьграда» уверен, что ВС РФ выбрали правильную тактику. В частности, им удалось «чуть ли не на 80%» уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины. А разгром ВПК не даёт ВСУ нарастить военную мощь. Киеву остаётся надеяться исключительно на помощь Запада.

«Очень чувствительные удары мы наносим по военно-промышленному комплексу, который там пытается и делать беспилотники, и делать даже какие-то немецкие БМП, пытается ремонтировать западную и украинскую технику. Вот по этим целям мы прицельно и долбим противника», — заявил военный эксперт.

В Броварах уничтожен штаб с британскими наёмниками ВСУ
В Броварах уничтожен штаб с британскими наёмниками ВСУ

Напомним, 18 января ВС РФ нанесли мощный удар по заводу «Мотор Сич», где занимаются разработкой и производством двигателей для самолётов и вертолётов. В результате атаки удалось уничтожить важное для ВСУ оборудование. Позже появилось эффектное видео ударов ВС РФ по заводу «Мотор Сич» в Запорожье.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Борис Эльфанд
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