В Броварах уничтожен штаб с британскими наёмниками ВСУ
ВС РФ нанесли удар по штабу с британскими инструкторами в Броварах
В ночь на 24 января российские силы нанесли удары по пункту дислокации британских наёмников в киевских Броварах. Как пишет канал «Дневник десантника», здание частично разрушено.
«В результате удара частично разрушено здание штаба, уничтожены шифрованные терминалы связи и спутниковая станция, также повреждён серверный центр», — сказано в сообщении.
По информации канала, подтверждена ликвидация одного наёмника. Ещё несколько получили ранения. Подтверждения данных от Минобороны РФ в ходе вчерашнего брифинга не поступало.
Также российская армия ночью 21 января атаковала Днепропетровскую область. Целью удара стал район, куда ВСУ стягивали силы для проведения ротации и дальнейшего прорыва.
Life.ru / Шедеврум