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Регион
25 января, 05:20

В Броварах уничтожен штаб с британскими наёмниками ВСУ

ВС РФ нанесли удар по штабу с британскими инструкторами в Броварах

В ночь на 24 января российские силы нанесли удары по пункту дислокации британских наёмников в киевских Броварах. Как пишет канал «Дневник десантника», здание частично разрушено.

«В результате удара частично разрушено здание штаба, уничтожены шифрованные терминалы связи и спутниковая станция, также повреждён серверный центр», — сказано в сообщении.

По информации канала, подтверждена ликвидация одного наёмника. Ещё несколько получили ранения. Подтверждения данных от Минобороны РФ в ходе вчерашнего брифинга не поступало.

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Также российская армия ночью 21 января атаковала Днепропетровскую область. Целью удара стал район, куда ВСУ стягивали силы для проведения ротации и дальнейшего прорыва.

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Life.ru / Шедеврум

Оксана Попова
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