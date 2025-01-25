В Броварах уничтожен штаб с британскими наёмниками ВСУ

В ночь на 24 января российские силы нанесли удары по пункту дислокации британских наёмников в киевских Броварах. Как пишет канал «Дневник десантника», здание частично разрушено.

«В результате удара частично разрушено здание штаба, уничтожены шифрованные терминалы связи и спутниковая станция, также повреждён серверный центр», — сказано в сообщении.

По информации канала, подтверждена ликвидация одного наёмника. Ещё несколько получили ранения. Подтверждения данных от Минобороны РФ в ходе вчерашнего брифинга не поступало.