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Регион
23 января, 05:17

Киевская область проснулась от серии взрывов

Киевская область проснулась от серии взрывов, они связаны с работой сил противовоздушной обороны. Об этом информирует региональная военная администрация.

В украинской столице, а также в Киевской, Житомирской и Черниговской областях сейчас действует предупреждение об угрозе с воздуха.

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А ранее Минобороны РФ доложило, что силы противовоздушной обороны за прошедшую ночь ликвидировали над Россией четыре украинских беспилотника.

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Kandinsky / Life.ru

Андрей Бражников
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