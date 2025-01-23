Киевская область проснулась от серии взрывов
Киевская область проснулась от серии взрывов, они связаны с работой сил противовоздушной обороны. Об этом информирует региональная военная администрация.
В украинской столице, а также в Киевской, Житомирской и Черниговской областях сейчас действует предупреждение об угрозе с воздуха.
А ранее Минобороны РФ доложило, что силы противовоздушной обороны за прошедшую ночь ликвидировали над Россией четыре украинских беспилотника.
Обложка ©
Kandinsky / Life.ru