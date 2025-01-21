Бригады ВСУ для прорыва сгинули при «‎ударах возмездия» по Днепру прямо перед ротацией

Российская армия ночью 21 января атаковала Днепропетровскую область. Целью удара стал район, куда ВСУ стягивали силы для проведения ротации и дальнейшего прорыва. Об этом у себя в телеграм-канале сообщил координатор николавевского сопротивления Сергей Лебедев.

Источники рассказали подпольщику об услышанных в 01:14 по местному времени взрывах. По словам Лебедева, под утро там собралось немало машин скорой помощи. В этом направлении украинское командование планировало провести ротацию с последующим прорывом.

«Несмотря на то, что бандеровцы гонят своё ПВО в пехоту, есть несколько мест, где идёт накопление сил и средств. И это не выловленные мужики 50+. Там вполне мотивированные и хорошо обученные бандеровцы», — написал подпольщик.