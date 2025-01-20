В Днепропетровской области взрывы повредили промышленное предприятие

В Днепропетровской области Украины после взрывов оказалось повреждено промышленное предприятие. Об этом доложил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

«Повреждено промышленное предприятие», — написал Лысак.

О каком именно предприятии идет речь, чиновник не уточнил.