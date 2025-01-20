В Днепропетровской области взрывы повредили промышленное предприятие
В Днепропетровской области Украины после взрывов оказалось повреждено промышленное предприятие. Об этом доложил глава областной военной администрации Сергей Лысак.
«Повреждено промышленное предприятие», — написал Лысак.
О каком именно предприятии идет речь, чиновник не уточнил.
Ранее город Васильевка в Запорожской области подвергся артиллерийскому удару со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). В результате было разрушено здание районного суда. Обошлось без жертв.
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