Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 января, 07:20

В Днепропетровской области взрывы повредили промышленное предприятие

В Днепропетровской области Украины после взрывов оказалось повреждено промышленное предприятие. Об этом доложил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

«Повреждено промышленное предприятие», — написал Лысак.

О каком именно предприятии идет речь, чиновник не уточнил.

В подполье доложили о результативном ударе по силам ВСУ под Харьковом
В подполье доложили о результативном ударе по силам ВСУ под Харьковом

Ранее город Васильевка в Запорожской области подвергся артиллерийскому удару со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). В результате было разрушено здание районного суда. Обошлось без жертв.

Обложка ©

Life.ru / Kandinsky 3.1

Николай Рюмин
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar