Российские подразделения ударили по Богодухову в Харьковской области. Там находится пункт скопления сил ВСУ перед посылкой на передовую. Об этом доложил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев в беседе с РИА «Новости».

«Есть и хороший прилёт в город районного значения Богодухов. Находится он на северо-западе от Харькова и является одним из пунктов концентрации сил и средств перед распределением на фронт», — сказал он.

Координатор пояснил, что взрывы были слышны в 22:45 в районе бывшей воинской части на западе города. Там находятся склады, стрельбище, где тренируются военные, и огромная парковка, которая служит местом для обучения навыкам вождения бронетехники. На точку прилёта вскоре отправились автомобили скорой помощи.