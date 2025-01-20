В подполье доложили о результативном ударе по силам ВСУ под Харьковом
Лебедев: Российские войска ударили по скоплению ВСУ под Харьковом
Российские подразделения ударили по Богодухову в Харьковской области. Там находится пункт скопления сил ВСУ перед посылкой на передовую. Об этом доложил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев в беседе с РИА «Новости».
«Есть и хороший прилёт в город районного значения Богодухов. Находится он на северо-западе от Харькова и является одним из пунктов концентрации сил и средств перед распределением на фронт», — сказал он.
Координатор пояснил, что взрывы были слышны в 22:45 в районе бывшей воинской части на западе города. Там находятся склады, стрельбище, где тренируются военные, и огромная парковка, которая служит местом для обучения навыкам вождения бронетехники. На точку прилёта вскоре отправились автомобили скорой помощи.
Ранее Лебедев доложил, что российские войска нанесли результативный удар по месту скопления иностранных наёмников под Харьковом. После ударов на месте начался крупный пожар. Туда проследовали машины экстренных служб.
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