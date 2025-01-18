Место дислокации иностранных наёмников Вооружённых сил Украины (ВСУ) было поражено под Харьковом, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев в беседе с РИА «Новости», отметив, что «прилёт был очень результативным».

По словам Лебедева, наёмники дислоцировались на окраине Харькова, на территории базы отдыха «Лесная поляна». Местные жители недавно замечали иностранных военных, некоторых из которых говорили на испанском языке.

Как сообщили источники Лебедева, после удара начался серьёзный пожар. В настоящее время на месте работают десятки автомобилей скорой помощи и пожарных, а также украинские военные.

«Редкого качества прилёт», — резюмировал подпольщик.

До этого сегодня украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове во время воздушной тревоги. Власти региона подтвердили удары по Харьковскому и Чугуевскому районам области.