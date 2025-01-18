Наши бойцы ликвидировали инструктора из Дании, который обучал ВСУ управлению F-16
В зоне СВО бойцы ВС РФ ликвидировали инструктора из Дании по управлению F-16
В Кривом Роге на Украине Вооружённые силы Российской Федерации (ВС РФ) ударили по расположению живой силы украинской армии. В результате погиб инструктор Йеппе Хансен из Дании, сообщил его товарищ в социальных сетях.
По словам сослуживца, Хансен «помог сотням» бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) овладеть навыками пилотирования самолётов. Мужчина был инструктором по управлению истребителями F-16.
Напомним, что ранее оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» ударил по зданию в Кривом Роге на Украине, где размещались военнослужащие ВСУ. От удара украинский учебный центр раскололся на две части, а кровля полностью обвалилась внутрь. Всего было два прилёта, оба российских снаряда точно попали в цель. О числе ликвидированных противников не сообщается.
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