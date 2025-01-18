В Кривом Роге на Украине Вооружённые силы Российской Федерации (ВС РФ) ударили по расположению живой силы украинской армии. В результате погиб инструктор Йеппе Хансен из Дании, сообщил его товарищ в социальных сетях.

Напомним, что ранее оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» ударил по зданию в Кривом Роге на Украине, где размещались военнослужащие ВСУ. От удара украинский учебный центр раскололся на две части, а кровля полностью обвалилась внутрь. Всего было два прилёта, оба российских снаряда точно попали в цель. О числе ликвидированных противников не сообщается.