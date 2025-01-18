Вооружённые силы Украины (ВСУ) вынуждены оборонять Днепропетровскую область и вскоре сдадут Красноармейск и всю Донецкую Народную Республику (ДНР). Об этом заявил украинский журналист Юрий Бутусов.

«Сейчас уже речь не идёт о том, что там длительное время кто-то гарантирует удержание Покровска (Красноармейска, — Прим. Life.ru). Речь сейчас идёт о том, что противника надо остановить на границе Днепропетровской области», — высказался журналист в своём видеоблоге.

По мнению Бутусова, сдачу ДНР Вооружённым силам Российской Федерации (ВС РФ) можно лишь отсрочить на некоторое время, но нельзя избежать. Для этого от Украины требуются огромные усилия и ресурсы, которых у Киева осталось мало.