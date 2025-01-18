«Остановить на границе»: На Украине боятся потери целого региона
Украинский журналист Бутусов заявил о неминуемой сдаче Красноармейска
Вооружённые силы Украины (ВСУ) вынуждены оборонять Днепропетровскую область и вскоре сдадут Красноармейск и всю Донецкую Народную Республику (ДНР). Об этом заявил украинский журналист Юрий Бутусов.
«Сейчас уже речь не идёт о том, что там длительное время кто-то гарантирует удержание Покровска (Красноармейска, — Прим. Life.ru). Речь сейчас идёт о том, что противника надо остановить на границе Днепропетровской области», — высказался журналист в своём видеоблоге.
По мнению Бутусова, сдачу ДНР Вооружённым силам Российской Федерации (ВС РФ) можно лишь отсрочить на некоторое время, но нельзя избежать. Для этого от Украины требуются огромные усилия и ресурсы, которых у Киева осталось мало.
Ранее российские солдаты зашли в село Удачное на западе ДНР и приступили к его освобождению. Теперь всего несколько километров отделяют наших бойцов от Днепропетровской области. Кроме того, через Удачное проходят железнодорожные пути и автомобильная дорога, которые соединяют область с Красноармейском.
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