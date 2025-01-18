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Регион
18 января, 13:37

«Остановить на границе»: На Украине боятся потери целого региона

Украинский журналист Бутусов заявил о неминуемой сдаче Красноармейска

Вооружённые силы Украины (ВСУ) вынуждены оборонять Днепропетровскую область и вскоре сдадут Красноармейск и всю Донецкую Народную Республику (ДНР). Об этом заявил украинский журналист Юрий Бутусов.

«Сейчас уже речь не идёт о том, что там длительное время кто-то гарантирует удержание Покровска (Красноармейска, — Прим. Life.ru). Речь сейчас идёт о том, что противника надо остановить на границе Днепропетровской области», — высказался журналист в своём видеоблоге.

По мнению Бутусова, сдачу ДНР Вооружённым силам Российской Федерации (ВС РФ) можно лишь отсрочить на некоторое время, но нельзя избежать. Для этого от Украины требуются огромные усилия и ресурсы, которых у Киева осталось мало.

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Ранее российские солдаты зашли в село Удачное на западе ДНР и приступили к его освобождению. Теперь всего несколько километров отделяют наших бойцов от Днепропетровской области. Кроме того, через Удачное проходят железнодорожные пути и автомобильная дорога, которые соединяют область с Красноармейском.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Алена Пенчугина
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