В Запорожской области здание суда превратилось в руины после удара ВСУ
Балицкий: ВСУ ударили по зданию суда в Васильевке Запорожской области
Повреждения после удара ВСУ. Обложка © Telegram / Балицкий Евгений
Город Васильевка в Запорожской области подвергся артиллерийскому удару со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий в своём Telegram-канале.
Согласно сообщению, удар был нанесён неустановленным боеприпасом. В результате было разрушено здание районного суда. По словам губернатора, пострадавших и жертв удалось избежать.
Тем временем противник продолжает атаковать российские регионы с использованием БПЛА. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил, что четыре населённых пункта региона пострадали вт результате последнего налёта. Повреждены шесть домов и два автомобиля.