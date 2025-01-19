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Регион
19 января, 18:36

В Запорожской области здание суда превратилось в руины после удара ВСУ

Балицкий: ВСУ ударили по зданию суда в Васильевке Запорожской области

Повреждения после удара ВСУ. Обложка © Telegram / Балицкий Евгений

Повреждения после удара ВСУ. Обложка © Telegram / Балицкий Евгений

Город Васильевка в Запорожской области подвергся артиллерийскому удару со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий в своём Telegram-канале.

Согласно сообщению, удар был нанесён неустановленным боеприпасом. В результате было разрушено здание районного суда. По словам губернатора, пострадавших и жертв удалось избежать.

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Тем временем противник продолжает атаковать российские регионы с использованием БПЛА. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил, что четыре населённых пункта региона пострадали вт результате последнего налёта. Повреждены шесть домов и два автомобиля.

Анатолий Цейко
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