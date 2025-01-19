В Запорожской области здание суда превратилось в руины после удара ВСУ

Город Васильевка в Запорожской области подвергся артиллерийскому удару со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий в своём Telegram-канале.

Согласно сообщению, удар был нанесён неустановленным боеприпасом. В результате было разрушено здание районного суда. По словам губернатора, пострадавших и жертв удалось избежать.