В Днепре прогремела серия взрывов на фоне воздушной тревоги
В Днепре (Днепропетровске) на востоке Украины было зафиксировано несколько взрывов. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».
Воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Незалежной.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в украинской столице после нескольких взрывов пропало водоснабжение. По его словам, также был повреждён вход на одну из станций метро. Кроме того, в Днепропетровской области были также зафиксированы взрывы, повредившие промышленное предприятие.
Обложка ©
Shutterstock / FOTODOM / Anelo