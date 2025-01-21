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Регион
21 января, 05:54

В Днепре прогремела серия взрывов на фоне воздушной тревоги

В Днепре (Днепропетровске) на востоке Украины было зафиксировано несколько взрывов. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

Воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Незалежной.

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Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в украинской столице после нескольких взрывов пропало водоснабжение. По его словам, также был повреждён вход на одну из станций метро. Кроме того, в Днепропетровской области были также зафиксированы взрывы, повредившие промышленное предприятие.

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Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Владимир Озеров
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