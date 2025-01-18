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Регион
18 января, 05:11

В нескольких районах Киева пропало водоснабжение после взрывов

Киев. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / dibrova

Киев. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / dibrova

В ряде районов Киева пропало водоснабжение после серии ночных взрывов. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на жителей украинской столицы.

Вместе с этим киевский градоначальник Виталий Кличко сообщил, что вход на станцию метро «Лукьяновская» в Шевченковском районе был повреждён в результате взрывов. В связи с этим станция закрыта. Поезда проходят мимо, не останавливаясь.

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О взрывах в Киеве сообщалось ранее. Они звучали на фоне воздушной тревоги. Сирены также были включены в Ровненской, Хмельницкой, Черниговской, Черкасской и Винницкой областях.

Оксана Попова
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