В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

По данным министерства цифровой трансформации Украины, сирены были включены в Киеве и Киевской области, а также в Ровненской, Хмельницкой, Черниговской, Черкасской и Винницкой областях.