В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы
В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».
По данным министерства цифровой трансформации Украины, сирены были включены в Киеве и Киевской области, а также в Ровненской, Хмельницкой, Черниговской, Черкасской и Винницкой областях.
А 16 января в районе здания Верховной Рады в Киеве во время воздушной тревоги был замечен дрон, прогремело несколько взрывов. Мэр украинской столицы Виталий Кличко также сообщал, что взрывы слышны в центре Киева.
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Kandinsky / Life.ru