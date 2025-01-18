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Регион
18 января, 03:35

В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

По данным министерства цифровой трансформации Украины, сирены были включены в Киеве и Киевской области, а также в Ровненской, Хмельницкой, Черниговской, Черкасской и Винницкой областях.

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А 16 января в районе здания Верховной Рады в Киеве во время воздушной тревоги был замечен дрон, прогремело несколько взрывов. Мэр украинской столицы Виталий Кличко также сообщал, что взрывы слышны в центре Киева.

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Kandinsky / Life.ru

Артём Гапоненко
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