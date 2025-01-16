У здания Верховной Рады в Киеве заметили дрон

В районе здания Верховной Рады в Киеве во время воздушной тревоги был замечен дрон, прогремело несколько взрывов. Об этом сообщила нардеп Ирина Геращенко в своих соцсетях.

«Во время воздушной тревоги вблизи Верховной рады был замечен шахед, были слышны взрывы», — написала Геращенко.