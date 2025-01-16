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Регион
16 января, 12:18

У здания Верховной Рады в Киеве заметили дрон

В районе здания Верховной Рады в Киеве во время воздушной тревоги был замечен дрон, прогремело несколько взрывов. Об этом сообщила нардеп Ирина Геращенко в своих соцсетях.

«Во время воздушной тревоги вблизи Верховной рады был замечен шахед, были слышны взрывы», — написала Геращенко.

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Ранее мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что взрывы слышны в центре Киева. Он отметил, что в городе работает ПВО. Политик призвал граждан спуститься в укрытия. Где именно раздавались взрывы, он не уточнил.

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Shutterstock / FOTODOM / Collab Media

Александра Мышляева
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