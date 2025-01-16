Армия России нанесла удар в направлении военного городка и военного аэродрома города Прилуки в Черниговской области Украины. Об этом рассказал координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев со ссылкой на местных подпольщиков.

По сведениям сопротивления, в ночь на 16 января был прилёт в город Прилуки, который привёл к серии взрывах в направлении «военного городка №3». В населённом пункте есть и другие мишени – две газонакопительные станции.