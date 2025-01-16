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Регион
16 января, 06:25

Удар по аэродрому и военному городку привёл к серии взрывов в Черниговской области

Подполье сообщило об ударе по аэродрому в Черниговской области

Армия России нанесла удар в направлении военного городка и военного аэродрома города Прилуки в Черниговской области Украины. Об этом рассказал координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев со ссылкой на местных подпольщиков.

По сведениям сопротивления, в ночь на 16 января был прилёт в город Прилуки, который привёл к серии взрывах в направлении «военного городка №3». В населённом пункте есть и другие мишени – две газонакопительные станции.

«Помимо прочего, там же расположен аэродром, по которому несколько раз за СВО красиво прилетало, однако, в настоящий момент взлётная полоса этого аэродрома восстановлена и действующая», — добавил Лебедев.

А утром 15 января стало известно о массированном ракетном ударе по Украине. По всей стране была объявлена воздушная тревога, взрывы звучали и в Киеве. Владимир Зеленский заявил, что в рамках массированного удара по Украине войсками России было выпущено более 40 ракет и более 70 ударных беспилотников.

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Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind

Андрей Бражников
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