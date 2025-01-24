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24 января, 15:45

Появилось эффектное видео ударов ВС РФ по заводу «Мотор Сич» в Запорожье

Момент четырёх баллистических ударов ВС РФ в Запорожье попал на видео

Появилось видео массированных ударов Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) баллистическими ракетами по объектам в Запорожье. Кадры, которые зафиксировала уличная камера, опубликовали в группе «Повёрнутые на войне».

Кадры массированных ударов ВС РФ. Видео © VK / «Повёрнутые на войне»

Предположительно, для атаки использовался оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер». По словам военного блогера Бориса Рожина, на видео попали удары ВС РФ по заводу «Мотор Сич».

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Охваченный адским огнём завод в Запорожье сняли на видео после прилёта российской ракеты

Напомним, что 18 января по заводу «Мотор Сич» были нанесены удары. ВС РФ поразили цех с важным оборудованием и специалистами. На украинском заводе занимаются разработкой и производством двигателей для самолётов и вертолётов. Предприятие уже подвергалось сильной атаке 8 января. Тогда Армия России нанесла удар при помощи ФАБ с модулем управления и коррекции.

Обложка ©

Midjourney / Life.ru

Алена Пенчугина
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