Появилось эффектное видео ударов ВС РФ по заводу «Мотор Сич» в Запорожье
Момент четырёх баллистических ударов ВС РФ в Запорожье попал на видео
Появилось видео массированных ударов Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) баллистическими ракетами по объектам в Запорожье. Кадры, которые зафиксировала уличная камера, опубликовали в группе «Повёрнутые на войне».
Кадры массированных ударов ВС РФ. Видео © VK / «Повёрнутые на войне»
Предположительно, для атаки использовался оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер». По словам военного блогера Бориса Рожина, на видео попали удары ВС РФ по заводу «Мотор Сич».
Напомним, что 18 января по заводу «Мотор Сич» были нанесены удары. ВС РФ поразили цех с важным оборудованием и специалистами. На украинском заводе занимаются разработкой и производством двигателей для самолётов и вертолётов. Предприятие уже подвергалось сильной атаке 8 января. Тогда Армия России нанесла удар при помощи ФАБ с модулем управления и коррекции.
Midjourney / Life.ru