Удар по оборонному заводу «Мотор Сич» на Украине попал на видео
Российские войска атаковали оборонный завод «Мотор Сич» в городе Запорожье, который находится под контролем ВСУ. Видеоролик прилёта публикует телеграм-канал «Военкоры Русской весны».
Прилёт по заводу на Украине. Видео © Telegram / Военкоры Русской Весны / Запорожская областная войсковая администрация
Сообщается, что по территории предприятия прилетел ФАБ с модулем управления и коррекции. После взрыва вспыхнул пожар в цехах. Момент попадания запечатлели очевидцы на видеорегистратор. Известно, что завод изготавливал авиационные двигатели для самолётов и вертолётов.
Недавно российские военные нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения и сборки БПЛА, а также скоплениям иностранных наёмников. Сообщается, что была задействована авиация, беспилотники и ракетные войска.
Telegram / Запорожская областная войсковая администрация