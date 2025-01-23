Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 января, 09:10

Охваченный адским огнём завод в Запорожье сняли на видео после прилёта российской ракеты

Глава Запорожской ОВА Фёдоров заявил об ударе по важному объекту в Запорожье

Российские войска нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры, расположенном в городе Запорожье, пока ещё занятом военными ВСУ. О последствиях атаки РФ написал в телеграм-канале назначенный Киевом глава Запорожской областной военной администрации Иван Фёдоров.

«(В Запорожье — прим. Life.ru)... уничтожен один из энергетических объектов. Без электричества остались... объекты критической инфраструктурыкотельные, учреждения здравоохранения и соцзащиты», — говорится в тексте.

Горит завод в Запорожье. Видео © Х / Олег

В Сети появилось видео предполагаемого удара по объекту в Запорожье. Автор ролика комментирует, что прилёт был по промышленному заводу, после чего на предприятии начался обширный пожар, также уничтожены огнём трансформаторы. Журналисты украинского издания «Страна» подтверждают в своих публикациях информацию, уточняя, что завод вышел из строя и вряд ли будет восстановлен в ближайшее время.

В подконтрольной ВСУ части Запорожья сообщили о повреждении инфраструктуры
В подконтрольной ВСУ части Запорожья сообщили о повреждении инфраструктуры

Ранее координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что место дислокации иностранных наёмников Вооружённых сил Украины (ВСУ) было поражено под Харьковом. Местные жители уже сообщали о странных иностранцах в военной форме, которые говорили на испанском.

Обложка ©

Х / Олег

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Происшествия
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar