Охваченный адским огнём завод в Запорожье сняли на видео после прилёта российской ракеты

Российские войска нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры, расположенном в городе Запорожье, пока ещё занятом военными ВСУ. О последствиях атаки РФ написал в телеграм-канале назначенный Киевом глава Запорожской областной военной администрации Иван Фёдоров.

«(В Запорожье — прим. Life.ru)... уничтожен один из энергетических объектов. Без электричества остались... объекты критической инфраструктуры — котельные, учреждения здравоохранения и соцзащиты», — говорится в тексте.

Горит завод в Запорожье. Видео © Х / Олег

В Сети появилось видео предполагаемого удара по объекту в Запорожье. Автор ролика комментирует, что прилёт был по промышленному заводу, после чего на предприятии начался обширный пожар, также уничтожены огнём трансформаторы. Журналисты украинского издания «Страна» подтверждают в своих публикациях информацию, уточняя, что завод вышел из строя и вряд ли будет восстановлен в ближайшее время.