В подконтрольной ВСУ части Запорожья сообщили о повреждении инфраструктуры

В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы, в результате которых был повреждён ряд объектов инфраструктуры. Об этом в телеграм-канале сообщил назначенный Киевом глава областной государственной администрации Иван Фёдоров.

По его словам, за минувшие сутки в регионе зафиксировано более 340 взрывов в 13 населённых пунктах. Фёдоров подчеркнул, что получил десять сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.