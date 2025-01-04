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Регион
4 января, 06:06

В подконтрольной ВСУ части Запорожья сообщили о повреждении инфраструктуры

Глава Запорожской ОГА Фёдоров сообщил о повреждении объектов инфраструктуры

В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы, в результате которых был повреждён ряд объектов инфраструктуры. Об этом в телеграм-канале сообщил назначенный Киевом глава областной государственной администрации Иван Фёдоров.

По его словам, за минувшие сутки в регионе зафиксировано более 340 взрывов в 13 населённых пунктах. Фёдоров подчеркнул, что получил десять сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Также глава Запорожской ОГА отметил, что по подконтрольной ВСУ территории было нанесено 14 авиационных и 126 артиллерийских ударов. Кроме того, 24 раза были использованы РСЗО, а в разных частях региона зафиксировано 177 беспилотников.

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Ранее Life.ru сообщал, что фронтовая авиация ВС РФ ударила по резервам ВСУ в посёлке Степногорск Запорожской области. Кроме того, российские военные установили триколор в запорожском Белогорье.

Обложка ©

pixabay / FreeCreativeStuff

Борис Эльфанд
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