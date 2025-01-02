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Регион
2 января, 16:19

Российские военные установили триколор в запорожском Белогорье

Рогов: Бойцы ВС РФ водрузили триколор в Белогорье Запорожской области

Российские военные установили триколор в селе Белогорье Запорожской области. Об этом в телеграм-канале сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Триколор над запорожским Белогорьем. Видео © Telegram / Владимир Рогов

По его словам, сейчас солдаты зачищают западную и северную части населённого пункта. ВСУ понесли существенные потери. В Министерстве обороны РФ пока не комментировали данную информацию.

«Благодаря слаженной работе нашей разведки, операторов FPV-дронов и штурмовиков, в ходе нанесения огневого поражения нацисты понесли большие потери и бежали со своих позиций», — подчеркнул Рогов.

Несмотря на то, что противник оказывает активное сопротивление, Рогов заметил, что инициатива по-прежнему остаётся на стороне российских солдат.

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Ранее сегодня сообщалось, что бойцы ВС РФ водрузили российский триколор над зданием ТЭС в Курахово. За эту территорию на протяжении последнего времени шли ожесточённые бои.

Обложка ©

freepik / fabrikasimf

Ольга Сливченко
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