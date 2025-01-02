Российские военные установили триколор в селе Белогорье Запорожской области. Об этом в телеграм-канале сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.



Триколор над запорожским Белогорьем. Видео © Telegram / Владимир Рогов

По его словам, сейчас солдаты зачищают западную и северную части населённого пункта. ВСУ понесли существенные потери. В Министерстве обороны РФ пока не комментировали данную информацию.

«Благодаря слаженной работе нашей разведки, операторов FPV-дронов и штурмовиков, в ходе нанесения огневого поражения нацисты понесли большие потери и бежали со своих позиций», — подчеркнул Рогов.

Несмотря на то, что противник оказывает активное сопротивление, Рогов заметил, что инициатива по-прежнему остаётся на стороне российских солдат.