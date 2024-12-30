Наши парни установили российский флаг в освобождённой Новооленовке
Минобороны показало поднятие флага России в освобождённой Новооленовке
Министерство обороны РФ опубликовало видео освобождения Новооленовки в Донецкой Народной Республике, где подразделения группировки войск «Центр» устанавливают флаг России.
Российский военный развевает флаг РФ на территории освобождённой Новоленовки в ДНР. Видео © Telegram / Минобороны РФ
«Военнослужащие группировки войск «Центр» водрузили флаг России в освобождённом населённом пункте и продолжают громить боевиков ВСУ, освобождая земли Донецкой Народной Республики», — сообщили в публикации.
Ранее российская армия освободила ещё одно населённое место на территории Донецкой Народной Республики — село Новотроицкое, расположенное в Волновахском районе. Прежде также поступали сведения об освобождении двух населённых пунктов, один из которых находился в ДНР, а другой — в Харьковской области. Оба посёлка были взяты под контроль подразделениями группировки войск «Запад».
Telegram / Минобороны РФ