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30 декабря, 11:48

Наши парни установили российский флаг в освобождённой Новооленовке

Минобороны показало поднятие флага России в освобождённой Новооленовке

Министерство обороны РФ опубликовало видео освобождения Новооленовки в Донецкой Народной Республике, где подразделения группировки войск «Центр» устанавливают флаг России.

Российский военный развевает флаг РФ на территории освобождённой Новоленовки в ДНР. Видео © Telegram / Минобороны РФ

«Военнослужащие группировки войск «Центр» водрузили флаг России в освобождённом населённом пункте и продолжают громить боевиков ВСУ, освобождая земли Донецкой Народной Республики», — сообщили в публикации.

Армия России освободила Новооленовку в ДНР
Армия России освободила Новооленовку в ДНР

Ранее российская армия освободила ещё одно населённое место на территории Донецкой Народной Республики — село Новотроицкое, расположенное в Волновахском районе. Прежде также поступали сведения об освобождении двух населённых пунктов, один из которых находился в ДНР, а другой — в Харьковской области. Оба посёлка были взяты под контроль подразделениями группировки войск «Запад».

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Telegram / Минобороны РФ

Мария Любицкая
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