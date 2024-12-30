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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
30 декабря, 09:32

Армия России освободила Новооленовку в ДНР

Бойцы российской армии в ходе выполнения задач специальной военной операции освободили село Новооленовка, расположенное на территории Донецкой Народной Республики. Об этом говорится в сегодняшнем докладе Минобороны РФ.

«Решительными действиями подразделений группировки войск «Центр» освобождён населённый пункт Новооленовка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

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Ранее российская армия освободила ещё одно населённое место на территории Донецкой Народной Республики — село Новотроицкое, расположенное в Волновахском районе. Прежде также поступали сведения об освобождении двух населённых пунктов, один из которых находился в ДНР, а другой — в Харьковской области. Оба посёлка были взяты под контроль подразделениями группировки войск «Запад». Кроме того, в течение недели российские бойцы нанесли огневое поражение как личному составу, так и технике девяти украинских бригад.

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Николь Вербер
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