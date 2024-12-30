Армия России освободила Новооленовку в ДНР
Бойцы российской армии в ходе выполнения задач специальной военной операции освободили село Новооленовка, расположенное на территории Донецкой Народной Республики. Об этом говорится в сегодняшнем докладе Минобороны РФ.
«Решительными действиями подразделений группировки войск «Центр» освобождён населённый пункт Новооленовка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.
Ранее российская армия освободила ещё одно населённое место на территории Донецкой Народной Республики — село Новотроицкое, расположенное в Волновахском районе. Прежде также поступали сведения об освобождении двух населённых пунктов, один из которых находился в ДНР, а другой — в Харьковской области. Оба посёлка были взяты под контроль подразделениями группировки войск «Запад». Кроме того, в течение недели российские бойцы нанесли огневое поражение как личному составу, так и технике девяти украинских бригад.
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