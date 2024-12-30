Ранее российская армия освободила ещё одно населённое место на территории Донецкой Народной Республики — село Новотроицкое, расположенное в Волновахском районе. Прежде также поступали сведения об освобождении двух населённых пунктов, один из которых находился в ДНР, а другой — в Харьковской области. Оба посёлка были взяты под контроль подразделениями группировки войск «Запад». Кроме того, в течение недели российские бойцы нанесли огневое поражение как личному составу, так и технике девяти украинских бригад.