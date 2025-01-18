«Криворукое украинское ПВО»: Подпольщик рассказал об ударе по заводу «Мотор Сич»

По заводу «Мотор Сич», который находится на подконтрольных Киеву территориях Запорожья, нанесли удары. Один из них был сбит украинскими средствами ПВО, второй — поразил цех с важным оборудованием и специалистами, передаёт РИА «Новости».

«Прилёт в «Мотор Сич» хороший. Сообщают, что прилетело в цех с каким-то очень важным оборудованием и специалистами <...> Сообщают, что было два взрыва. Вот второй – криворукое украинское ПВО засадило недалеко от завода», — рассказал координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев