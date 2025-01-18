Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 января, 09:31

«Криворукое украинское ПВО»: Подпольщик рассказал об ударе по заводу «Мотор Сич»

Подпольщик Лебедев: По запорожскому заводу «Мотор Сич» нанесли удар

По заводу «Мотор Сич», который находится на подконтрольных Киеву территориях Запорожья, нанесли удары. Один из них был сбит украинскими средствами ПВО, второй — поразил цех с важным оборудованием и специалистами, передаёт РИА «Новости».

«Прилёт в «Мотор Сич» хороший. Сообщают, что прилетело в цех с каким-то очень важным оборудованием и специалистами <...> Сообщают, что было два взрыва. Вот второй – криворукое украинское ПВО засадило недалеко от завода», — рассказал координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев

На заводе «Мотор Сич» занимаются разработкой и производством двигателей для самолётов и вертолётов. Предприятие уже подвергалось сильной атаке — 8 января ВС России нанесли удар при помощи ФАБ с модулем управления и коррекции. Это инновационный припас, который может лететь на расстояние до 80 км в зависимости от высоты сброса. После прилёта на территории завода начался пожар.

Украинский военный завод «Мотор Сич» настиг удар возмездия: много раненых и убитых
Украинский военный завод «Мотор Сич» настиг удар возмездия: много раненых и убитых
Обложка ©

ИТАР-ТАСС/ Марина Лысцева

Полина Никифорова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar