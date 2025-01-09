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9 января, 17:47

«Защиты нет»: Раскрыта разрушительная мощь оружия, которым ударили по «Мотор Сич» в Запорожье

Эксперт Матвийчук: Удар по заводу «Мотор Сич» был нанесён инновационным оружием

ВС РФ нанесли удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье инновационными авиационными боеприпасами типа кассетных бомб, которые могут лететь на расстояние до 80 км в зависимости от высоты сброса. Подробностями разрушительной для украинцев атаки поделился военный эксперт, бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с сайтом MK.ru.

«Принцип действия инновационных боеприпасов аналогичен фугасным авиабомбам — ФАБам. Но они более разрушительны. Эти боеприпасы доставляются тем же способом, что и бомбы, оснащённые универсальными модулями планирования и коррекции — УМПК», — уточнил эксперт.

Он добавил, что удар по одному из крупнейших предприятий Украины стал возможен благодаря тому, что российские войска приблизились к Запорожью. Ранее подобные атаки совершались только ракетами, разрушительная сила которых значительно меньше, чем у полутонной бомбы. Кроме того, от ракет есть защита, а от этих бомб практически не защититься.

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«Мотор Сич» — это критически важный военный объект, который работал на ВСУ. Завод выполнял военные задачи. Разрушения, как я полагаю, таковы, что завод в ближайшее время не сможет выполнять свои задачи по производству и ремонту авиационных двигателей и комплектующих для авиации и ракетных сил ВСУ», — отметил Матвийчук.

Напомним, один из разрушительных ударов возмездия был нанесён по украинскому заводу «Мотор Сич». Об этом рассказали в Минобороны 9 января. Сообщается, что по территории предприятия прилетел ФАБ с модулем управления и коррекции. После серии взрывов вспыхнул пожар в цехах. Известно, что завод занимался производством газотурбинных двигателей и установок для авиации и промышленности. До этого «Мотор Сич» также подвергался ракетной атаке, но боевой мощи не хватало, чтобы полностью остановить работу бывшего советского гиганта.

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Кадр из видео Telegram / Запорожская областная войсковая администрация

Алёна Зиновьева
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