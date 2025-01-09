«Защиты нет»: Раскрыта разрушительная мощь оружия, которым ударили по «Мотор Сич» в Запорожье

ВС РФ нанесли удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье инновационными авиационными боеприпасами типа кассетных бомб, которые могут лететь на расстояние до 80 км в зависимости от высоты сброса. Подробностями разрушительной для украинцев атаки поделился военный эксперт, бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с сайтом MK.ru.

«Принцип действия инновационных боеприпасов аналогичен фугасным авиабомбам — ФАБам. Но они более разрушительны. Эти боеприпасы доставляются тем же способом, что и бомбы, оснащённые универсальными модулями планирования и коррекции — УМПК», — уточнил эксперт.

Он добавил, что удар по одному из крупнейших предприятий Украины стал возможен благодаря тому, что российские войска приблизились к Запорожью. Ранее подобные атаки совершались только ракетами, разрушительная сила которых значительно меньше, чем у полутонной бомбы. Кроме того, от ракет есть защита, а от этих бомб практически не защититься.