Авиазавод, казармы, логово легиона: «Удары возмездия» сровняли с землёй военные объекты ВСУ

Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев рассказал о мощных прилётах по украинским военным объектам в ночь на 6 января. В частности, под удар попали аэродромы с иностранной боевой техникой и завод по производству беспилотников. Об этом он написал в телеграм-канале.

«Прилетало ночью по Украине 06 января 2025 неплохо. После прилёта в Николаевской области без чего-то полночь, полетело в Черкассы и пригород Харькова. <...> В город Смела прилетело в час ночи. Сопротивление сообщает о взрывах в направлении Радиоприборного завода. Рядом огромная железнодорожная развязка, с множеством складов, куда регулярно приходят составы с военным грузом», — говорится в тексте.

Также, по его словам, российский удар был нанесён по городу Гайсин Винницкой области. Предварительно, разрушения получила вертолётная площадка, где базировалось как минимум шесть единиц техники западного образца. Разрушения получил и военный аэродром в Кировограде, откуда взлетали самолёты ВСУ для отработки ударов по российским позициям. Зафиксирован прилёт и в цеха по сбору дронов в городе Белая церковь Киевской области. Там же, по словам Лебедева, расположены важные военные объекты противника.

«Цеха, автобаза, ремонтный завод, где ремонтируют самолёты, автономные подстанции, казармы, коттеджный городок – это далеко не полный список того, что является военной целью в этом, закрытом для обычных граждан микрорайоне», — уточнил он.

Лебедев добавил, что в Белой церкви дислоцировались и иностранные наёмники, среди них инженеры и специалисты IT-сферы, помогавшие с программированием и наведением ракет. Точное количество ликвидированных вражеских сил не ясно, но к месту поражения стянуты как минимум 10 машин скорой помощи, отмечается в тексте.