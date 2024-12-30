Российский дроновод «выкурил» ВСУшников из многоэтажки в Курахово и добил их в трансформаторной будке
РИАН: Группа ВСУ пыталась спастись от БПЛА в трансформаторной будке в Курахово
Группа украинских военнослужащих была подавлена в Курахово с помощью беспилотников, после того как штурмовики группировки войск «Южная» шесть часов пытались взять занятую врагом многоэтажку. Об этом рассказал оператор БПЛА с позывным Печорин, который и участвовал в той операции. Его слова приводят РИА «Новости».
«Человек пять заняли многоэтажку, оттуда мешали двигаться нашим доблестным парням, которые активно и бодро штурмуют Курахово. Я ударил один раз по дому, они не покинули, просто перепрятались. Пришлось ещё пять раз им буквально в окно залететь», — рассказал дроновод.
После нескольких прилётов бойцы ВСУ всё же покинули здание и попытались укрыться в трансформаторной будке. Однако Печорин отправил в убежище противника ещё три ударных беспилотника с кумулятивными зарядами.
«Они вышли из многоэтажки и укрылись в трансформаторной будке, туда я отправил три беспилотника с КЗ-6 (кумулятивный заряд. — Прим. Life.ru). Чтобы уж наверняка», — отметил оператор.
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