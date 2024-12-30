Российский дроновод «выкурил» ВСУшников из многоэтажки в Курахово и добил их в трансформаторной будке

Группа украинских военнослужащих была подавлена в Курахово с помощью беспилотников, после того как штурмовики группировки войск «Южная» шесть часов пытались взять занятую врагом многоэтажку. Об этом рассказал оператор БПЛА с позывным Печорин, который и участвовал в той операции. Его слова приводят РИА «Новости».

«Человек пять заняли многоэтажку, оттуда мешали двигаться нашим доблестным парням, которые активно и бодро штурмуют Курахово. Я ударил один раз по дому, они не покинули, просто перепрятались. Пришлось ещё пять раз им буквально в окно залететь», — рассказал дроновод.

После нескольких прилётов бойцы ВСУ всё же покинули здание и попытались укрыться в трансформаторной будке. Однако Печорин отправил в убежище противника ещё три ударных беспилотника с кумулятивными зарядами.