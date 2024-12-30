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Регион
30 декабря, 00:38

Российский дроновод «выкурил» ВСУшников из многоэтажки в Курахово и добил их в трансформаторной будке

РИАН: Группа ВСУ пыталась спастись от БПЛА в трансформаторной будке в Курахово

Группа украинских военнослужащих была подавлена в Курахово с помощью беспилотников, после того как штурмовики группировки войск «Южная» шесть часов пытались взять занятую врагом многоэтажку. Об этом рассказал оператор БПЛА с позывным Печорин, который и участвовал в той операции. Его слова приводят РИА «Новости».

«Человек пять заняли многоэтажку, оттуда мешали двигаться нашим доблестным парням, которые активно и бодро штурмуют Курахово. Я ударил один раз по дому, они не покинули, просто перепрятались. Пришлось ещё пять раз им буквально в окно залететь», — рассказал дроновод.

После нескольких прилётов бойцы ВСУ всё же покинули здание и попытались укрыться в трансформаторной будке. Однако Печорин отправил в убежище противника ещё три ударных беспилотника с кумулятивными зарядами.

«Они вышли из многоэтажки и укрылись в трансформаторной будке, туда я отправил три беспилотника с КЗ-6 (кумулятивный заряд. — Прим. Life.ru). Чтобы уж наверняка», — отметил оператор.

Новости СВО. ВС РФ взяли Новотроицкое, взломали оборону ВСУ под Красноармейском, Украина потеряла Курахово, 30 декабря
Новости СВО. ВС РФ взяли Новотроицкое, взломали оборону ВСУ под Красноармейском, Украина потеряла Курахово, 30 декабря

Тем временем в Минобороны доложили об освобождении села Новотроицкое в Волновахском районе ДНР. Также сообщается, что ВС РФ атаковали объекты инфраструктуры военных аэродромов ВСУ и места, откуда запускаются БПЛА.

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Telegram / Минобороны России

Анатолий Цейко
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