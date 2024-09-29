Российская Армия поразила один из крупнейших военных заводов Украины

Российские войска нанесли удар по военному заводу «Мотор Сич» в подконтрольной Киеву части Запорожья. Об этом рассказал представитель пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, также прилетело в райне завода «Прогресс», который производит и ремонтирует технику для ВСУ.

«Запорожье. В 5:25 (совпадает с московским временем) первый прилёт по «Мотору», потом парочка более дальних. Где-то около 5:50 наблюдал пару прилётов где-то в районе «Прогресса» с заревом», — приводит РИА «Новости» слова Лебедева.

Как он уточнил, завод «Мотор Сич» используется для подготовки или ремонта техники ВСУ. Также на предприятии выпускают беспилотники и занимаются обучением операторов. А на заводе «Прогресс», в районе которого также произошли удары, изготавливаются двигатели для ракет РСЗО. Также там ремонтируют тяжёлую военную технику. Кроме того, некоторые помещения предприятия используются для хранения боеприпасов.