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29 сентября, 09:49

Российская Армия поразила один из крупнейших военных заводов Украины

Подпольщик Лебедев заявил об ударе по заводу «Мотор Сич» в Запорожье

Российские войска нанесли удар по военному заводу «Мотор Сич» в подконтрольной Киеву части Запорожья. Об этом рассказал представитель пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, также прилетело в райне завода «Прогресс», который производит и ремонтирует технику для ВСУ.

«Запорожье. В 5:25 (совпадает с московским временем) первый прилёт по «Мотору», потом парочка более дальних. Где-то около 5:50 наблюдал пару прилётов где-то в районе «Прогресса» с заревом», — приводит РИА «Новости» слова Лебедева.

Как он уточнил, завод «Мотор Сич» используется для подготовки или ремонта техники ВСУ. Также на предприятии выпускают беспилотники и занимаются обучением операторов. А на заводе «Прогресс», в районе которого также произошли удары, изготавливаются двигатели для ракет РСЗО. Также там ремонтируют тяжёлую военную технику. Кроме того, некоторые помещения предприятия используются для хранения боеприпасов.

Ранее стало известно об ударе ВС России по зданию СБУ в Запорожье, где находились офицеры НАТО. Как рассказали в подполье, в результате погибли как минимум 15 иностранцев.

«Знатно прилетело»: Нанесён удар по пункту дислокации иностранных наёмников ВСУ под Одессой
«Знатно прилетело»: Нанесён удар по пункту дислокации иностранных наёмников ВСУ под Одессой
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ТАСС / Zuma

Наталья Демьянова
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