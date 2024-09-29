Нанесён удар по зданию СБУ в Запорожье, где находились офицеры НАТО

Российские войска поразили здание СБУ в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. В этот момент там находились офицеры НАТО, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Известно, что один из ударов был нанесён по зданию СБУ, где в тот момент находились офицеры натовских стран. Вокруг здания квартал перекрыт, идёт разбор завалов», — приводит слова подпольщика РИА «Новости».

Лебедев добавил, что, по данным медиков, погибли как минимум 15 иностранцев. Ещё один удар пришёлся по заводу, где изготавливали военную технику, в том числе БПЛА.