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29 сентября, 09:34

Нанесён удар по зданию СБУ в Запорожье, где находились офицеры НАТО

Подпольщик Лебедев сообщил об ударе по зданию СБУ в Запорожье с офицерами НАТО

Российские войска поразили здание СБУ в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. В этот момент там находились офицеры НАТО, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Известно, что один из ударов был нанесён по зданию СБУ, где в тот момент находились офицеры натовских стран. Вокруг здания квартал перекрыт, идёт разбор завалов», — приводит слова подпольщика РИА «Новости».

Лебедев добавил, что, по данным медиков, погибли как минимум 15 иностранцев. Ещё один удар пришёлся по заводу, где изготавливали военную технику, в том числе БПЛА.

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Ранее в подполье сообщили, что в одной из стран НАТО замечены трейлеры с БТР Boxer для Украины. По словам информаторов, там технику пересматривают, сортируют и отправляют Киеву.

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Shutterstock / FOTODOM /

Никита Никонов
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