В одной из стран НАТО замечены трейлеры с БТР Boxer для Украины

В Дании замечены трейлеры с германо-нидерландскими бронетранспортёрами Boxer, предназначенными для Украины. Об этом сообщает агентство РИА «Новости» со ссылкой на координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева.

«Дания, фуры с военной техникой двигаются на восток страны на военные базы. По словам наших информаторов, там технику пересматривают, сортируют и отправляют на Украину», — сообщил Лебедев.

Он добавил, что часто получает подобные сведения из Европы, и что помимо БТР, на фурах также перевозятся снаряды и ракеты в деревянных ящиках. Лебедев также предоставил видео, на котором виден припаркованный на обочине трейлер с БТР Boxer.