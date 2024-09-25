В одной из стран НАТО замечены трейлеры с БТР Boxer для Украины
Подпольщик Ледедев: В Дании замечены трейлеры с БТР Boxer для Украины
В Дании замечены трейлеры с германо-нидерландскими бронетранспортёрами Boxer, предназначенными для Украины. Об этом сообщает агентство РИА «Новости» со ссылкой на координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева.
«Дания, фуры с военной техникой двигаются на восток страны на военные базы. По словам наших информаторов, там технику пересматривают, сортируют и отправляют на Украину», — сообщил Лебедев.
Он добавил, что часто получает подобные сведения из Европы, и что помимо БТР, на фурах также перевозятся снаряды и ракеты в деревянных ящиках. Лебедев также предоставил видео, на котором виден припаркованный на обочине трейлер с БТР Boxer.
Ранее Лавров сообщил о завозе в Данию запрещённых ракет средней и меньшей дальности из США. По словам министра, США ведут свою политику не так, как Россия, поскольку их не интересуют правила Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Напротив, они стремятся к расколу АСЕАН, преследуя свои личные цели, в частности сдерживание Китая.
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