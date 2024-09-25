Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 сентября, 02:30

В одной из стран НАТО замечены трейлеры с БТР Boxer для Украины

Подпольщик Ледедев: В Дании замечены трейлеры с БТР Boxer для Украины

В Дании замечены трейлеры с германо-нидерландскими бронетранспортёрами Boxer, предназначенными для Украины. Об этом сообщает агентство РИА «Новости» со ссылкой на координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева.

«Дания, фуры с военной техникой двигаются на восток страны на военные базы. По словам наших информаторов, там технику пересматривают, сортируют и отправляют на Украину», — сообщил Лебедев.

Он добавил, что часто получает подобные сведения из Европы, и что помимо БТР, на фурах также перевозятся снаряды и ракеты в деревянных ящиках. Лебедев также предоставил видео, на котором виден припаркованный на обочине трейлер с БТР Boxer.

Названа ещё одна страна, поставляющая Киеву оружие через посредников
Названа ещё одна страна, поставляющая Киеву оружие через посредников

Ранее Лавров сообщил о завозе в Данию запрещённых ракет средней и меньшей дальности из США. По словам министра, США ведут свою политику не так, как Россия, поскольку их не интересуют правила Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Напротив, они стремятся к расколу АСЕАН, преследуя свои личные цели, в частности сдерживание Китая.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Andrew Angelov

Анатолий Цейко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • дания
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров