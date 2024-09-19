Названа ещё одна страна, поставляющая Киеву оружие через посредников

Оружие, которое производилось и покупалось в Индии, перенаправляли на Украину. Артиллерийские снаряды в Киев отгружали покупатели из Европы. Власти Индии же не вмешивались в эти дела, сообщает Reuters со ссылкой на индийских и европейских правительственных чиновников и представителей оборонной промышленности, а также данные таможни.

Подобные поставки европейские граждане производят уже более года. При этом правила индийского экспорта ограничивают использование оружия заявленным покупателем, который рискует прекратить будущие продажи в случае несанкционированной передачи.

Данный вопрос уже обговаривала и российская сторона. Тему поднимали минимум два раза, в том числе во время встречи главы МИД России Сергея Лаврова с коллегой Субраманьямом Джайшанкаром. Индия же заявила, что боеприпасы отправляют Италия и Чехия, которые возглавляют инициативу по поставкам в Киев артиллерийских снарядов из ЕС.