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19 сентября, 14:34

Названа ещё одна страна, поставляющая Киеву оружие через посредников

Reuters: ЕС более года покупает у Индии артиллерийские снаряды для Украины

Оружие, которое производилось и покупалось в Индии, перенаправляли на Украину. Артиллерийские снаряды в Киев отгружали покупатели из Европы. Власти Индии же не вмешивались в эти дела, сообщает Reuters со ссылкой на индийских и европейских правительственных чиновников и представителей оборонной промышленности, а также данные таможни.

Подобные поставки европейские граждане производят уже более года. При этом правила индийского экспорта ограничивают использование оружия заявленным покупателем, который рискует прекратить будущие продажи в случае несанкционированной передачи.

Данный вопрос уже обговаривала и российская сторона. Тему поднимали минимум два раза, в том числе во время встречи главы МИД России Сергея Лаврова с коллегой Субраманьямом Джайшанкаром. Индия же заявила, что боеприпасы отправляют Италия и Чехия, которые возглавляют инициативу по поставкам в Киев артиллерийских снарядов из ЕС.

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Ранее Life.ru рассказывал о том, что Украина испытывает критический снарядовый голод. Страна находится в сложной ситуации, которой раньше с Киевом никогда не было. Артиллеристам теперь приходится экономить снаряды для 120-миллиметрового миномёта, еженедельно бригадам выдают лишь десять мин.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / telear

Наталья Афонина
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