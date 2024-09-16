Двойные стандарты США: В Индии отмахнулись от требований ввести санкции против российских СМИ

Министерство иностранных дел Индии отказалось вводить санкции в отношении российских изданий, в том числе RT, вопреки настояниям официальных лиц США. Об этом рассказала газета Hindu со ссылкой на источники.

«Хотя министерство хранило молчание по этому вопросу, официальные лица правительства заявили, что обсуждения санкций не имеют отношения к Индии», — пишет издание.

Экс-посол Индии в Москве Канвал Сибал отметил, что данные действия будут расцениваться Глобальным югом, в который «целят» штаты, как двойные стандарты.

«Индия, очевидно, не будет реагировать на такое американское давление», — отметил дипломат.