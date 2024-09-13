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Регион
13 сентября, 20:58

Госдеп не запретил попавшим под санкции СМИ из России работать в США

Государственный департамент США сообщил, что российские СМИ, находящиеся под санкциями, могут продолжать свою журналистскую деятельность на территории страны. Согласно положениям генеральной лицензии 25F, такие издания вправе вести медийную деятельность, если она не нарушает американские санкции.

Также было заявлено, что Вашингтон придерживается позиции защиты свободы слова, даже если редакционная политика некоторых СМИ не совпадает с точкой зрения американских властей.

Минфин США ввёл санкции против Дмитрия Киселёва и МИА «Россия сегодня»
Минфин США ввёл санкции против Дмитрия Киселёва и МИА «Россия сегодня»

Ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что российский телеканал RT тайно вмешивается в дела стран по всему миру. В связи с этим Вашингтон вводит дополнительные санкции против трёх российских структур и двух человек.

Обложка ©

wikimedia / AgnosticPreachersKid

Артём Гапоненко
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