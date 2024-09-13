Госдеп не запретил попавшим под санкции СМИ из России работать в США

Государственный департамент США сообщил, что российские СМИ, находящиеся под санкциями, могут продолжать свою журналистскую деятельность на территории страны. Согласно положениям генеральной лицензии 25F, такие издания вправе вести медийную деятельность, если она не нарушает американские санкции.

Также было заявлено, что Вашингтон придерживается позиции защиты свободы слова, даже если редакционная политика некоторых СМИ не совпадает с точкой зрения американских властей.