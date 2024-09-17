Вооружённые силы Украины испытывают небывалый снарядный голод. Об этом заявила корреспондент украинского телеканала «ТСН» Юлия Кириенко.

«Фронт переживает снарядный голод. Такой ситуации с минами не было никогда», — приводит телеканал слова Кириенко.

Со слов журналистки, подобная ситуация наблюдается в том числе под Красноармейском. Украинским артиллеристам приходится вынуждено экономить снаряды для 120-миллиметрового миномёта, так как еженедельно бригадам выдают лишь десять мин. Примечательно, что на складах дефицит не фиксируется, однако снаряды всё равно не доходят до линии фронта.