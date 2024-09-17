«Такого не было никогда»: ВСУ критически не хватает снарядов, пока склады ломятся от них
Украинская журналистка: ВСУ испытывают небывалый снарядный голод
Вооружённые силы Украины испытывают небывалый снарядный голод. Об этом заявила корреспондент украинского телеканала «ТСН» Юлия Кириенко.
«Фронт переживает снарядный голод. Такой ситуации с минами не было никогда», — приводит телеканал слова Кириенко.
Со слов журналистки, подобная ситуация наблюдается в том числе под Красноармейском. Украинским артиллеристам приходится вынуждено экономить снаряды для 120-миллиметрового миномёта, так как еженедельно бригадам выдают лишь десять мин. Примечательно, что на складах дефицит не фиксируется, однако снаряды всё равно не доходят до линии фронта.
Ранее сообщалось, что ВС России нанесли удар по объектам энергетики, питавшим ВПК Украины. Кроме того, за минувшие сутки уничтожены места хранения вооружения, боеприпасов и материально-технических средств, а также скопления живой силы и военной техники противника в 145 районах. А потери ВСУ в Курской области уже перевалили за 14 тысяч военнослужащих с момента нападения в августе.
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