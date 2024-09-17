Российская авиация накрыла огненным «градом» резервы ВСУ в Сумской области

Авиация и ракетные войска Вооружённых сил (ВС) России нанесли удары по районам сосредоточения и резервам Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ во вторник, 17 сентября.

«Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, а также 101-й, 103-й, 106-й и 119-й бригад теробороны ВСУ», — говорится в сообщении.

Налёты были зафиксированы в районах населённых пунктов Беловоды, Гуриновка, Кружок, Катериновка, Мазевка, Новая Слобода, Ободы, Ревякино, Речки, Руднево, Россоши, Павловка, Шалыгино, Хотень, Эсмань и Юнаковка.