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17 сентября, 11:32

Российская авиация накрыла огненным «градом» резервы ВСУ в Сумской области

Авиация и ракетные войска РФ ударили по резервам ВСУ в 16 сёлах Сумской области

Авиация и ракетные войска Вооружённых сил (ВС) России нанесли удары по районам сосредоточения и резервам Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ во вторник, 17 сентября.

«Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, а также 101-й, 103-й, 106-й и 119-й бригад теробороны ВСУ», — говорится в сообщении.

Налёты были зафиксированы в районах населённых пунктов Беловоды, Гуриновка, Кружок, Катериновка, Мазевка, Новая Слобода, Ободы, Ревякино, Речки, Руднево, Россоши, Павловка, Шалыгино, Хотень, Эсмань и Юнаковка.

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А ранее Life.ru писал, что российские военные ударили по аэродрому и цеху производства беспилотников ВСУ. В Минобороны РФ уточнили, что ракеты и дроны ВС РФ смогли дотянуться до скоплений украинских войск в 144 районах.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / BoJack

Дарья Нарыкова
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