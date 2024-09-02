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Регион
2 сентября, 11:23

Лавров узнал о завозе запрещённого оружия США в две страны

Лавров: В Данию завезли запрещённые ракеты средней и меньшей дальности

Глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото © МГИМО

Глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото © МГИМО

Запрещённые ракетные системы средней и меньшей дальности уже привезли в Данию, следующие на очереди — Филиппины. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров во время встречи со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

«На Филиппины завозят запрещённые ранее наземные системы ракет меньшей и средней дальности. Так же, как в Европе, в Дании они уже появились, вот и на Филиппинах [появляются]», — сказал министр, отвечая на вопросы о политике США в Азии.

По словам главы российской дипломатии, США начали проявлять особую активность в азиатском регионе, прежде всего в его Юго-Восточной, Восточной и Северной частях. США ведут свою политику не так, как Россия, поскольку их не интересуют правила Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Напротив, они стремятся к расколу АСЕАН, преследуя свои личные цели, в частности сдерживание Китая, пояснил Лавров.

«Для этого была разработана Индо-Тихоокеанская стратегия. Она означает, что США создают небольшие клубы по интересам. Вот создали АУКУС, создали КВАД. Создаётся Тихоокеанская четвёрка Корея, Япония, Австралия, Новая Зеландия. Пытаются создать подобие КВАДа, где вместо Индии будут Филиппины. И всё это делается в форматах, куда не приглашают ни нас, ни китайцев, ни многие другие страны», — разъяснил министр.

В НАТО одобрили планы США разместить в Германии ракеты средней дальности
В НАТО одобрили планы США разместить в Германии ракеты средней дальности

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет готова зеркально ответить на размещение Америкой средней и меньшей дальности. По словам российского президента, предприятия в стране уже начали опытно-конструкторские работы, направленные на создание такого вооружения.

Владимир Озеров
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