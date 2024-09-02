Лавров узнал о завозе запрещённого оружия США в две страны

Запрещённые ракетные системы средней и меньшей дальности уже привезли в Данию, следующие на очереди — Филиппины. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров во время встречи со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

«На Филиппины завозят запрещённые ранее наземные системы ракет меньшей и средней дальности. Так же, как в Европе, в Дании они уже появились, вот и на Филиппинах [появляются]», — сказал министр, отвечая на вопросы о политике США в Азии.

По словам главы российской дипломатии, США начали проявлять особую активность в азиатском регионе, прежде всего в его Юго-Восточной, Восточной и Северной частях. США ведут свою политику не так, как Россия, поскольку их не интересуют правила Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Напротив, они стремятся к расколу АСЕАН, преследуя свои личные цели, в частности сдерживание Китая, пояснил Лавров.

«Для этого была разработана Индо-Тихоокеанская стратегия. Она означает, что США создают небольшие клубы по интересам. Вот создали АУКУС, создали КВАД. Создаётся Тихоокеанская четвёрка — Корея, Япония, Австралия, Новая Зеландия. Пытаются создать подобие КВАДа, где вместо Индии будут Филиппины. И всё это делается в форматах, куда не приглашают ни нас, ни китайцев, ни многие другие страны», — разъяснил министр.