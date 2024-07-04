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4 июля, 15:10

Путин заявил о готовности России зеркально ответить Америке на размещение ракет

Путин: Россия готова начать производить ракеты средней и меньшей дальности

Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Из-за действий США Россия в любой момент готова начать производить ракеты меньшей и средней дальности (РСМД). С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам саммита ШОС.

"Я говорил, что в связи с выходом Соединённых Штатов из этого договора (о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, — Прим. Life.ru) и анонсированием того, что они приступают к производству, мы тоже считаем себя вправе начать ОКР (опытно-конструкторские работы, — Прим. Life.ru), разработки, а в будущем и производство. Вот мы ведём эти ОКР и разработки, мы готовы начать производство. Мы уже в принципе дали соответствующие поручения промышленности", — отметил глава РФ.

Он также добавил, что Москва готова дать зеркальный ответ США, если американские власти примут решение установить ракеты где-либо в мире.

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Как сообщал Life.ru, договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан 8 декабря 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988-го. Документ позволил ликвидировать целый класс вооружений, но позже США решили разорвать соглашение. Путин в 2019 году тоже подписал закон о приостановке ДРСМД. Позже стало известно, что Штаты не только производят, но и завозят из в другие страны. В ответ на это глава РФ призвал начать производить и, возможно, размещать РСМД.

Александра Мышляева
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