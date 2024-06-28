Путин призвал начать производить и, возможно, размещать РСМД из-за действий США
Президент России Владимир Путин провёл совещание с Советом безопасности, в ходе которого обсудил ситуацию вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По его словам, размещение США своих ракет в различных регионах мира вызывает у Москвы беспокойство и требует реакции.
Путин напомнил, что Россия в 2019 году объявила, что не будет производить РСМД и не будет их размещать до тех пор, пока этого не начнут делать США. Сегодня известно, что Штаты не только производят эти ракетные системы, но даже привозили их в Европу, а также на Филиппины.
Путин призвал начать производить и, возможно, размещать РСМД из-за действий США. Видео © Telegram / Кремль. Новости
"Нам нужно на это реагировать и принять решение о том, что мы должны будем делать по этому направлению дальше. Судя по всему, нам нужно начать производство этих ударных систем и затем, исходя из реально складывающейся ситуации, принимать решения о том, где — если это потребуется для обеспечения нашей безопасности — их размещать", — подчеркнул глава государства.
Напомним, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан 8 декабря 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988-го. Документ позволил ликвидировать целый класс вооружений: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000–5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности, а также не производить, не испытывать и не развёртывать такие ракеты в будущем. Однако позже США решили разорвать соглашение. Президент России Владимир Путин в 2019 году тоже подписал закон о приостановке ДРСМД. В апреле 2024 года стало известно, что Соединённые Штаты намерены разместить ракеты среднего радиуса действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Передислокация вооружений, по данным источников, завершится к концу 2024 года.
Life.ru