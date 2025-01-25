«Всё вокруг сжигается дотла»: Комвзвода Добрыня рассказал об истреблении ВСУ высокотемпературным полем

Расчёты тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепёк» продолжают уничтожать силы ВСУ в зоне спецоперации. Командир взвода огнемётной роты с позывным Добрыня рассказал о том, как термобарические снаряды стали серьёзным аргументом в борьбе с противником. Видео с участием бойца опубликовали в Минобороны РФ.

«Обычно работаем НУРСами (неуправляемые реактивные снаряды. — Прим. Life.ru), при контакте [с целью] образуется избыточное давление, высокотемпературное поле, летят осколки от снарядов. Всё вокруг сжигается дотла», — пояснил боец.

По словам Добрыни, боевые выходы не всегда обходятся без визитов вражеских беспилотников. Для борьбы с «птичками» экипажи ТОС-1А используют системы радиолокационной борьбы (РЭБ), дробовики и ружья. Также прикрытие осуществляют зенитные комплексы.

Командир взвода Добрыня. Видео © Telegram / Минобороны России

Особую роль в успешной работе играет экипаж, подчеркнул комвзвода. Слаженная команда, с которой Добрыня работает уже более года, отличается высоким уровнем взаимопонимания и быстрой реакцией.

«От остановки машины на огневой позиции до пуска первого снаряда уходит две минуты от силы», — заверил боец.